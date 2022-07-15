Стамбульский аэропорт вновь в числе лучших в мире

Стамбульский аэропорт вошел в ТОП-10 лучших международных аэропортов мира по итогам анкетного опроса, организованного среди читателей всемирно известным журналом Travel and Leisure Magazine со штаб-квартирой в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в компании-операторе (İGA), крупнейшая воздушная гавань Турции опередила в рейтинге такие ведущие аэропорты мира, как Хаммад, Инчхон, Дубай, Гонконг, Цюрих, Абу-Даби, Ханеда и Копенгаген, разместившись на второй позиции после аэропорта Чанги в Сингапуре.

Опрос «The 10 Best International Airports» среди читателей журнала проходил с 25 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года.

По итогам опроса, аэропорт турецкого мегаполиса получила 94,06 баллов.

По сравнению с прошлым годом разница в баллах с сингапурским аэропортом Чанги сократилась еще больше.

Читатели журнала Travel and Leisure определяют «10 лучших международных аэропортов мира» по таким критериям, как доступность, удобство регистрации, безопасность, места общепита, магазины и дизайн.