Турция не станет лагерем для беженцев - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция не будет служить лагерем беженцев для какой-либо другой страны и ни при каких обстоятельствах не возьмет на себя международные обязательства третьих стран.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующее заявление было сделано после того, как в британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, одного из кандидатов на пост премьер-министра, что она якобы может потребовать заключения соглашения с Турцией, аналогичного соглашению, заключенному с Руандой о партнерстве в сфере предоставления убежища.

"Мы надеемся, что эти заявления, опубликованные со ссылкой на Лиз Трасс, не соответствуют действительности", - сказал Бильгич.

По его словам, не может быть и речи о том, чтобы Турция стала частью инициативы по запросу третьих стран, которая не соответствует международным нормам о праве на убежище.