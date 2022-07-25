Хулуси Акар обсудил экспорт зерна с министром инфраструктуры Украины

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поговорил по телефону с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Турции.

Акар выразил удовлетворение в связи с заявлением украинской стороны о планах начала поставок зерна в течение недели. Он отметил важность скорейшего выхода первого судна с зерном с портов Украины. Министр добавил, что турецкая сторона сделает все возможное для организации безопасных поставок.

Акар также добавил, что в совместном координационном центре ведется активная работа.