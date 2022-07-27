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Спецназ Турции уничтожил 25 террористов на севере Сирии

Турция Материалы 27 июля 2022 21:53 (UTC +04:00)
Спецназ Турции уничтожил 25 террористов на севере Сирии

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В зонах антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы 25 боевиков YPG (сирийского крыла террористической организации РПК - ред.). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, террористы РПК/YPG были уничтожены усилиями спецназа Турции.

По объектам сирийского крыла террористов РПК был нанесен массированный удар.

В ведомстве подчеркнули, что террористы ответят за гибель каждого турецкого военнослужащего.

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