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Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины

Турция Материалы 29 июля 2022 23:59 (UTC +04:00)
Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины

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Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

В ходе разговора состоялся обмен мнениями о состоянии отгрузки зерна и координации в процессе отгрузки. Отмечено, что все технические вопросы находят свое решение и в самом скором времени можно ожидать завершения процесса первой партии отгрузки.

Министры в ходе разговора также выразили удовлетворение деятельностью и координацией в работе Совместного координационного центра.

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