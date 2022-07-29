Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

В ходе разговора состоялся обмен мнениями о состоянии отгрузки зерна и координации в процессе отгрузки. Отмечено, что все технические вопросы находят свое решение и в самом скором времени можно ожидать завершения процесса первой партии отгрузки.

Министры в ходе разговора также выразили удовлетворение деятельностью и координацией в работе Совместного координационного центра.