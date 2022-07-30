Турция уверенно движется к заявленным целям - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии открытия стадиона и ряда других объектов в провинции Орду на севере страны, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

Глава государства заявил, что за последние 20 лет Турция достигла впечатляющих достижений.

«Сегодня, когда ведущие государства мира, пытаются выйти из полосы кризиса, Турция продолжает активное развитие: растут экспорт и занятость. Вне всяких сомнений, мы добьемся заявленных целей, в том числе на период на 2053 года», - сказал турецкий лидер.