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В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

Турция Материалы 31 июля 2022 04:16 (UTC +04:00)
В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

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В турецкую военно-морскую базу Аксаз, расположенную на юго-западе страны, зашел американский ракетный эсминец USS Forrest Sherman, сообщил 6-й оперативный флот США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В настоящее время эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), действующей в Средиземном море, в состав которой входят фрегаты ВМС Италии, Греции и Турции.

Тем временем, к западу от Балкан в районе Адриатики находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman.

По сообщению НАТО, на текущей неделе палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США с авианосца Harry Truman провели учебные полеты в воздушном пространстве Румынии.

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