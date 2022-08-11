Борьба с цифровым терроризмом – вопрос нацбезопасности - Алтун

В Администрации президента Турции призвали к активной борьбе с киберпреступностью, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Выступая на мероприятии на тему «Новые медиа и цифровой терроризм», глава Управления по связям президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что только в 2021 году в Турции было зафиксировано 84 113 кибератак, а с начала текущего года и по 1 июля их число достигло 53 202.

«Государство, с его структурами, безусловно предпринимает все необходимые шаги по обеспечению информационной безопасности. Однако угроза нарастает, что требует особой бдительности», - сказал Алтун, отметив, что речь идет о проблеме глобального масштаба.

По его словам, только за первые три месяца 2022 года в целом в мире зафиксировано 6 млн 137 тыс. 330 кибератак.

«Кибератакам могут подвергаться любые объекты, имеющие выход к интернету. Поэтому борьба с цифровым терроризмом является общенациональной задачей, вопросом национальной безопасности. Мы обязаны предпринимать шаги по укреплению информационного безопасности государства», - подчеркнул представитель Администрации турецкого лидера.