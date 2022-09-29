Эрдоган назвал недопустимым вооружение США греческих островов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимым вооружение Соединенными Штатами островов Мидилли (Лесбос) и Сисам, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы сделали необходимые предупреждения США и Греции посредством Министерства иностранных дел. Мы отправили наше последнее письмо в ООН 17 сентября… С юридической точки зрения, это невоенные острова… Крайне важно демилитаризация этих островов. Они имеют особый статус согласно Лозаннскому договору», - сказал Эрдоган а совместном прямом эфире телеканалов CNN Türk-Kanal D.

По его словам, Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты посылали на острова Мидилли и Сисам большое количество оружия, боеприпасов и снаряжения.

Турецкий лидер раскритиковал снятие США эмбарго на поставку вооружения Греческой общине Кипра.

«Все должны знать, что этот последний шаг не останется без ответа и что будут приняты все меры предосторожности для безопасности турок-киприотов», - заявил Эрдоган.