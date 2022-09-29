Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета Памуккале, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава дипломатии подчеркнул, что Анкара предпримет все необходимые шаги по отстаиванию интересов турецкой общины острова. «Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии раскритиковал позицию властей США, отменивших эмбарго на поставки оружия греческой общине Кипра.

Чавушоглу поделился деталями последнего разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Я предложил Блинкену при желании оказывать финансовую помощи грекам-киприотам, но не поставлять оружие, открыто спросив: Против кого вы вооружаете [Никосию]?», - сказал турецкий министр.

По его словам, ответом на действия США станет наращивание военной мощи Турции на севере Кипра.

Чавушоглу заверил, что Анкара использует все рычаги для поддержки турецкого Кипра: «Мы сильны как за столом переговоров, так и на "поле"».