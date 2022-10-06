Слова «Столетие Турции» станут лозунгом развития страны - Эрдоган

Девизом новой стратегии развития страны станут слова: «Столетие Турции».

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого лидера, за последние двадцать лет Турция преодолела вековой путь развития.

Глава государства привлек внимание к успешным шагам властей Турции по формированию механизмов борьбы с вызовами, стоящими перед страной. «Именно поэтому даже в самые сложные периоды пандемии, производство в Турции не останавливалось. Мы не пересматривали планов роста экспорта и на фоне войны в регионе. Вот в чем причина роста Турции на фоне мирового экономического кризиса, ощущаемого и в самых развитых странах», - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что по итогам прошлого года рост ВВП Турции составил 11 процентов, а в первом полугодии текущего года 7,5 процентов, что является одним из самых высоких показателей в мире.

В данной связи Эрдоган акцентировал внимание к прогнозам ведущих международных структур и агентств, неоднократно пересматривавших в последнее время свои оценки роста экономики Турции в пользу роста.

«Уровень занятости в Турции достиг рекордных 31 млн. Проект строительства 500 тыс. единиц социальных домов также внесет вклад в рост экономики», - сказал турецкий лидер.​​​​​​​