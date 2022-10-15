Число жертв аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Число погибших в результате аварии на угольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын возросло до 41.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", последними данными по аварии поделился с общественностью министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Спасены 58 из 110 людей, находившихся в момент аварии на шахте.

Взрыв на одной из шахт в районе Амасра произошел в пятницу в 18.15 по местному времени.

«Мы делаем все для помощи 11 пострадавшим. Из них шесть находятся на лечении в Стамбуле, пятеро - в Бартыне», - написал в социальных сетях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Для экстренной помощи раненым была задействована санитарная авиация.

Прокуратура провинции Бартын возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.