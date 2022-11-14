Информация о женщине, подозреваемой в совершении взрыва в Стамбуле, расследуется - министр

БАКУ /Trend/ - Все записи и информация, связанные с женщиной, подозреваемой в совершении взрыва в Стамбуле, расследуются.

Об этом сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Женщина сидит в одном из банков определенное время, больше 40 минут, а потом выходит оттуда. Взрыв происходит через 1-2 минуты после ее выхода из банка", - сказал Боздаг.

Министр сказал, либо в сумке женщины было самовзрывающееся устройство, либо кто-то взорвал его дистанционно.

По его словам, на данный момент информации об имени женщины нет.