Лидеры Турции и Индонезии провели встречу на полях саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в понедельник с президентом Индонезии Джоко Видодо, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Встреча прошла на полях XVII саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали в Индонезии.
Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества между Анкарой и Джакартой.
Ранее сегодня состоялось подписание пяти межправительственных соглашений между Турцией и Индонезией.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что документы охватывают области обороны, технологий, лесного хозяйства, окружающей среды и экономического взаимодействия.