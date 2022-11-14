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Лидеры Турции и Индонезии провели встречу на полях саммита G20

Турция Материалы 14 ноября 2022 21:28 (UTC +04:00)
Лидеры Турции и Индонезии провели встречу на полях саммита G20

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в понедельник с президентом Индонезии Джоко Видодо, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Встреча прошла на полях XVII саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали в Индонезии.

Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества между Анкарой и Джакартой.

Ранее сегодня состоялось подписание пяти межправительственных соглашений между Турцией и Индонезией.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что документы охватывают области обороны, технологий, лесного хозяйства, окружающей среды и экономического взаимодействия.

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