Турция является ключевой страной для ЕС - министр

БАКУ /Trend/ - Турция является ключевой страной для ЕС и Европы в целом.

Как передает Trend, об этом заявил во вторник министр министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Марией Габриэль в Брюсселе.

"Кризис миграции, энергетики, безопасности и цепочки поставок глубоко затронул Европу. Принимая это во внимание, очевидно, что Турция является ключевой страной для союза и Европы. Поэтому все конкретные шаги, которые должны быть предприняты на взаимной основе, принесут большую пользу не только Турции, но и Европейскому Союзу", - сказал он.

Министр также отметил, что полноправное членство Турции в ЕС остается одной из стратегических целей страны.

"Мы ожидаем, что ЕС будет развивать свои отношения с Турцией на основе перспективы присоединения", - добавил он.