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МИД Турции выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате пожара в Урумчи

Турция Материалы 27 ноября 2022 08:14 (UTC +04:00)
МИД Турции выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате пожара в Урумчи

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Министерство иностранных дел Турции запросило у китайских властей разъяснения по поводу гибели людей в результате пожара в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В письменном заявлении МИД отмечается глубокая скорбь в связи с жертвами, в результате пожара в Урумчи.

МИД Турции выражает соболезнования родным и близким в связи с этим трагическим инцидентом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы ожидаем, что общественность будет проинформирована о причине пожара", - говорится в сообщении.

10 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме, помещенном на карантин в Урумчи.

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