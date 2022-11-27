МИД Турции выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате пожара в Урумчи

Министерство иностранных дел Турции запросило у китайских властей разъяснения по поводу гибели людей в результате пожара в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В письменном заявлении МИД отмечается глубокая скорбь в связи с жертвами, в результате пожара в Урумчи.

МИД Турции выражает соболезнования родным и близким в связи с этим трагическим инцидентом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы ожидаем, что общественность будет проинформирована о причине пожара", - говорится в сообщении.

10 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме, помещенном на карантин в Урумчи.