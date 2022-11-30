Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

«Смена вывески» не меняет сути террористов YPG/РПК – постпред Турции при ООН

Турция Материалы 30 ноября 2022 07:33 (UTC +04:00)
«Смена вывески» не меняет сути террористов YPG/РПК – постпред Турции при ООН

Читайте Trend в

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу подверг критике предосудительные высказывания об ударах ВС Турции по объектам террористической организации YPG/РПК на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Дипломат указал недопустимость поддержки террористов РПК, прикрывающихся на севере Сирии названиями PYD и YPG, а также называющих себя «Сирийскими демократическими силами».

По его словам, использование в названии террористической организации слова «демократический» - это оскорбление демократии.

«Вы можете менять название этой террористической организации сколько угодно. Но ее намерения при этом остаются неизменными», - заявил Синирлиоглу на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Он назвал «оторванными от реальности» утверждения о том, что контртеррористические операции ВС Турции против РКК/YPG могут негативно повлиять на борьбу с ИГ.

Синирлиоглу также отметил, что смена названия YPG/РПК не может изменить того факта, что это террористическая организация, на руках которой кровь «турецких и сирийских мирных жителей».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости