Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Известная азербайджанская песня представлена в новой аранжировке к предвыборной кампании в Турции в 2023 году

Турция Материалы 3 декабря 2022 15:35 (UTC +04:00)
Известная азербайджанская песня представлена в новой аранжировке к предвыборной кампании в Турции в 2023 году

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Стамбульское представительство Партии справедливости и развития Турции представило в новой аранжировке известную азербайджанскую песню "Çırpınırdın Qara Dəniz", автором слов которой является Ахмед Джавад, в рамках предвыборной кампании Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом на своей странице в Twitter написал председатель Стамбульского представительства партии Осман Нури Кабактепе.

«Эта песня олицетворяет любовь нации к своему лидеру», - говорится в публикации.

Как сообщается, подготовленный видеоклип получил большую популярность в соцсетях.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости