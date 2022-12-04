Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2024 пройдет в турецкой Анталье

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) приняла решение о проведении Чемпионата Европы среди взрослых в 2024 году в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Турецкой федерации по тяжелой атлетике, Чемпионат пройдет 17-28 февраля 2024 года в Анталье.

Подобный успех стал результатом усилий главы Турецкой федерации по тяжелой атлетике Талата Унлю, следует из сообщения.

В EWF же привлекли внимание к успешной организации ряда важных спортивных мероприятий Турецкой федерацией по тяжелой атлетике в предыдущие годы.

«Мы взволнованы возвращением в Анталью, где помимо Чемпионатов Европы по тяжелой атлетике 2002 и 2012 годов, также прошли Чемпионаты мира 2001 и 2010 годов»​​​​​​​,- следует из сообщения.

Президент EWF Антонио Конфлитти поздравил Турецкую федерацию тяжелой атлетики в связи с предстоящей в 2024 году организацией престижного спортивного мероприятия.

А Талат Унлю привлек внимание к значимости Чемпионата в преддверии Олимпиады в Париже.