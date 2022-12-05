Экспорт автопрома Турции в ноябре составил 2,8 млрд долларов.

Такие данные приводит Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг (OİB), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Доля продукции автопрома в экспортной корзине Турции увеличилась до 13,2 процента.

В целом экспорт автопрома в ноябре вырос на 13,7 процента по сравнению с прошлым годом до 2 млрд 875 млн долларов.

Экспорт автопрома в январе-ноябре вырос на 5,6 процента по сравнению с прошлым годом и составил 27,8 млрд долларов.

Лидером по поставкам продукции турецкого автопрома в ноябре стала Германия - 387 млн долларов.

Во Францию было поставлено продукции автопрома из Турции на сумму 296 млн долларов, Италию - 270 млн долларов.