Лоукостер Anadolujet совершил первый прямой рейс в Астану

Турецкий лоукостер Anadolujet (дочерняя компания «Турецких авиалиний» - THY) совершил первый прямой рейс в столицу Казахстана Астану, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Самолет авиакомпании AnadoluJet со 140 пассажирами на борту совершил первый рейс по маршруту Анкара-Астана. Самолет приземлился в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в 07:15 по местному времени.

Первый рейс Anadolujet в аэропорту Нурсултан Назарбаев встретили посол Турции в Астане Уфук Экиджи, представитель AnadoluJet Ахмет Йылдыз, председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев, председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин, другие официальные лица и журналисты.

На первом этапе AnadoluJet будет выполнять прямые рейсы по маршруту Анкара-Астана два раза в неделю.