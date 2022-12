Эрдоган рассказал о приоритетах кадровой политики Турции

В Турции формируется культура кадровых ресурсов, основанная на таких ценностях, как равенство возможностей, прозрачность, подотчетность, инновации и заслуги. На эти приоритеты нацелены как государственный, так и частный секторы. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам двухдневного форума на тему «Хаб талантов нового столетия» (Talent hub of the new century), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что благодаря шагам, которые предпринятым за последние 20 лет в области демократии, основных прав и свобод человека, инвестиций в инфраструктуру и цифровизацию, Турция преодолела большой путь в этом направлении.

«Мы сформировали в стране климат, при котором ни один гражданин, независимо от убеждений, взглядов или происхождения, не подвергается маргинализации, дискриминации, не сталкивается с искусственными препятствиями на пути к своей мечте», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к вкладу президентской формы правления в укрепление потенциала Турции, в том числе в вопросе подготовки кадровой подпитки.

«В рамках концепции «Столетие Турции» мы стремимся повысить эффективность турецкой кадровой модели и сделать ее совершенной во всех аспектах, устранив недостатки. Я верю в то, что площадка, объединяющая в своих рядах более 3 тысяч участников из разных стран мира, будет способствовать нашим усилиям, позволяя обмениваться опытом и знаниями на международном уровне», - сказал президент.