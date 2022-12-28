Турция занимает более 62% рынка бора в мире - Донмез

Горнодобывающая и химическая компания Eti Maden работает на 95 процентах своих мощностей, что позволило экспортировать с начала года 2 млн 650 тыс. тонн бора на сумму в 1,3 млрд долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на 2-м семинаре на тему залежей бора в среду в Анкаре.

Донмез напомнил, что Турция занимает лидирующие позиции на мировом рынке бора - доля страны превышает 62 процента.

Министр напомнил, что компания Eti Maden в прошлом году экспортировала 2 млн 630 тыс. тонн бора и этот показатель превзойден.

«По итогам года Eti Maden экспортирует уже 2 млн 650 тыс. тонн бора, что принесло стране как минимум 1,3 млрд долларов. Надеемся, что Eti Maden установит новый рекорд в 2023 году, когда в Турции будет широко отмечаться столетие Республики. Это одна из самых производительных компаний нашей страны», - сказал он.

При этом он подчеркнул значимость экспорта не сырья, а производных, что повышает добавленную стоимость. «Мы должны производить, разрабатывать и экспортировать отечественные технологии и продукцию. Второй столетие Турецкой Республики станет «веком Турции», в том числе ее горнодобывающей промышленности. Мы будем отдавать приоритет производству и торговле конечной продукции», - сказал он.