Президент Черногории посетит Турцию

Президент Черногории Мило Джуканович прибудет в пятницу, 30 декабря в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что рабочий визит Джукановича организован по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана.

Переговоры на высшем уровне пройдут в Стамбуле, где состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам сотрудничества Турции и Черногории.

Лидеры Турции и Черногории обсудят также ситуацию на Балканах и другие вопросы региональной и международной повестки дня.