Турция выступает за полноправное членство Черногории в ЕС - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за полноправное членство Черногории в Евросоюзе.

Об этом турецкий лидер заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Черногории Мило Джукановичем в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган напомнил, что Черногория является партнером Турции по НАТО. По его словам, Турция выступает за полноправное членство Черногории в Европейском союзе.

Президент также отметил, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) осуществило в Черногории более 400 проектов на общую сумму более 20 млн евро.

Президент Эрдоган напомнил, что во время его визита в Черногорию в прошлом году они поставили цель увеличить объем двусторонней торговли до 250 миллионов долларов: «Показатели за 11 месяцев текущего года увеличились на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы побили рекорд, достигнув цифры 182 миллионов долларов. Общий объем турецких инвестиций в Черногории превысил 67 миллионов долларов. 3800 турецких компаний инвестировали в экономику Черногории. Наш турецкий культурный центр им. Юнуса Эмре с момента своего основания создал возможность для изучения турецкого языка 2000 черногорским студентам».

«Число черногорских студентов, получающих стипендии в Турции, предоставляемые нашим государством, за последние 25 лет достигло 501. В предстоящий период мы продолжим поддерживать Черногорию всеми нашими соответствующими фондами и организациями», - сказал президент Эрдоган.