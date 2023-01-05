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В Анкаре не исключили поставок газа через Болгарию в третьи страны

Турция Материалы 5 января 2023 23:03 (UTC +04:00)
В Анкаре не исключили поставок газа через Болгарию в третьи страны

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез не исключил поставок газа через Болгарию в другие страны Европы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Комментируя 13-летний контракт на поставку в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа в год, Донмез отметил, что договоренность между турецким Botaş и компанией Bulgargaz была достигнута всего через три недели после встречи президентов двух стран в Стамбуле.

"Турция вносит вклад в энергобезопасность Болгарии. В целом в рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометрах газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать нужды третьих стран в газе", - сказал Донмез.

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