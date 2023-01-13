Эрдоган: Образование и культура - основы развития каждой страны

Образование и культура - основы развития каждого общества и страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии крупнейшей библиотеки страны «Рами» в пятницу в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган напомнил, что библиотека «Рами» размещается в историческом архитектурном комплексе османского периода, где в 19-ом веке находились казармы.

Турецкий лидер напомнил, что султан Махмуд II в период Османско-Русской войны 1828-1829 гг командовал армиями именно из этого здания.

«Со временем комплекс был запущен, и в данной связи было принято решение о создании библиотеки, фонд которой на первом этапе содержит 2 млн книг», - отметил президент.

По его словам, Турция будет закупать книги со всех уголков мира, что превратит библиотеку «Рами» в крупный международный культурный объект.

«Развитие страны – единый процесс, охватывающий многие сферы, в том числе образование, культуру и искусство. Именно поэтому, мы делаем сегодня ставку на образовательный сектор, развивая и систему профессионального образования», - продолжил президент.

Эрдоган сообщил, что в сотую годовщину создания Турецкой Республики в стране планируется открыть 100 новых библиотек.

«Мы шаг за шагом приближаемся к этой цели!», - заверил политик.