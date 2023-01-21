Сожжение Корана в Швеции – показатель масштабов исламофобии в Европе - МИД Турции

Турция решительно осуждает подлую и низкую провокацию в отношении священного Корана, совершенную в субботу, 21 января в Швеции вопреки всем предупреждениям Анкары. Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с санкционированной провокацией вблизи турецкого посольства в Стокгольме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве подчеркнули, что нападки в адрес мусульман и оскорбление религиозных чувств не имеют ничего общего с понятием «свободы слова».

«Мы не признаем подходов, допускающих провокации против мусульман под предлогом свободы слова. Потому, что налицо – преступление на почве ненависти. Сожжение копии Корана в Швеции – пример разгула ксенофобии и ненависти к мусульманам в Европе, показатель угрожающего уровня, которого достигли радикальные течения», - подчеркивается далее в заявлении.

В МИД Турции призвали власти Швеции привлечь к ответственности всех причастных к антиисламской провокации, а международную общественность и организации - к солидарности в противодействии исламофобии.