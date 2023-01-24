Переговоры со Швецией и Финляндией отменены по требованию Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По требованию Анкары переговоры по трехстороннему механизму между Турцией, Швецией и Финляндией отменены на неопределенный срок.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Habertürk.

"Анкара отреагировала на провокации в Швеции, нарушающие "красные линии" Турции", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Турция резко осудила решение властей Швеции санкционировать провокационную акцию с сожжением копии священного Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме.

Напомним, что первое заседание постоянного совместного механизма, созданного на основе трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на саммите НАТО в Мадриде, состоялось 26 августа прошлого года в Финляндии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)