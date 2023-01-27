В Турции нацелены на экспорт отечественных танков Altay

Флагман оборонной промышленности Турции - компания ASELSAN вносит посильный вклад в запланированное на текущий год серийное производство отечественных танков Altay, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

ASELSAN в рамках проекта танка Altay ранее подписала контракт на сумму около 841 млн евро с другой с турецкой компанией BMC.

Согласно договоренности Aselsan вплоть до 2026 года будет поставлять комплектующие и оказывать услуги техосмотра производителю танков.

«В Управлении оборонпрома Турции ранее объявили, что первые поставки серийных танков начнутся без задержек уже в этом году. Мы готовы выполнить все обязательства по этому вопросу»,- сказал глава правления и гендиректор ASELSAN Халук Гергюн.

Он привлек внимание к разработке ASELSAN комплексов активной защиты танков. По его словам, речь, в частности, идет о системе кумулятивной защиты PULAT, которая минимизирует ущерб от радиоуправляемого снаряда.

Также, по его словам, успешно продолжается разработка целого спектра современных систем для танков Altay.

Гендиректор ASELSAN выразил уверенность в том, что после начала серийного производства, Турция сможет наладить экспорт танков Altay.