В провинции Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год - Эрдоган

Экспорт продукции горнорудной продукции Турции по итогам 2022 года вырос на 9,1 процента - до 6,5 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю Республики. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на открытии золоторудного предприятия в северо-западной провинции Биледжик, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы государства, вклад горнорудной промышленности в ВВП Турции за последние 14 лет значительно вырос - с 11 млрд до 93 млрд лир.

Президент привлек внимание к характеристикам нового предприятия Gübretaş в провинции Биледжик, где на первом этапе будет добываться до 2,5 тонн золота в год. На реализацию первого этапа проекта вложено инвестиций на сумму до 70 млн долларов, констатировал Эрдоган.

Глава государства отметил, что после того, как новое предприятие выйдет на полную мощность, компания Gübretaş войдет в тройку крупнейших по добыче золота в Турции.

Эрдоган напомнил также о шагах по минимизации энергозависимости страны.

​​​​​​​Президент сообщил, что уже к концу марта текущего года газ с черноморского месторождения «Сакарья» начнет поступать потребителям в Турции.

«Не стоит также забывать, что современная Турция занимает 5-е место в Европе и 12-е в мире по мощностям солнечной и ветроэнергетики», - сказал президент.