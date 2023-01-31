Турция нацелена на снижение зависимости от экспорта газа - минэнерго

Турция планирует в 2030 гг покрыть за счет собственного производства более половины внутреннего спроса на газ. Данную мысль высказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в понедельник, 30 января на специальной сессии, организованной в рамках саммита «Турецкий век в энергетике», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Минэнерго привлек внимание к разработке крупного газового месторождения «Сакарья» в Чёрном море.

По словам министра, приблизительно через три года с завершением второй фазы разработки этого месторождения, добыча газа достигнет 15-16 млрд кубометров, что позволит покрывать 25 процентов потребностей страны в голубом топливе.

Донмез напомнил, что ежегодное потребление газа в Турции варьирует в пределах 55-60 млрд кубометров.

«Разведка новых перспективных месторождений продолжается. Конечно, мы в идеале хотим иметь возможность добывать внутри страны весь необходимый объем газа. Время покажет. В настоящее время добыча позволяет покрыть лишь один процент потребностей в газе»,- констатировал министр.

Глава ведомства привлек подчеркнул, что черноморский газ обойдется Турции дешевле импортируемого. Все это скажется и на ценах внутри страны, добавил Донмез.