МИД Турции: Для деятельности сил ООН на Кипре необходимо согласие ТРСК

Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) должны продолжать свою деятельность в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) на законных основаниях. Однако последнее продление мандата ВСООНК снова игнорирует этот факт.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в понедельник.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию о продлении мандата ВСООНК еще на один год.

«При продление мандата ВСООНК согласие ТРСК вновь не было запрошено. Как неоднократно отмечалось, это противоречит сложившейся практике ООН», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что ВСООНК могут осуществлять свою деятельность на территории ТРСК только благодаря доброй воле властей республики.

«Необходимо, чтобы ВСООНК продолжали свою деятельность на территории ТРСК на законных основаниях. Турция будет полностью поддерживать шаги, которые предпримут власти ТРСК в этом направлении», - подчеркнули в МИД.

«СБ ООН, демонстрируя оторванность от реалий на местах и игнорируя волю ТРСК к урегулированию (кипрской проблемы- ред.) на основе принципа двух государств, настаивает на урегулировании в соответствии с ранее опробованными моделями, которые неоднократно терпели неудачу», - констатировали в Министерстве.

В ведомстве добавили, что данная ситуация «несовместима со здравым смыслом и доброй волей» и свидетельствует о том, что вместо того, чтобы способствовать реальному урегулированию на острове, Совет Безопасности не может освободиться от влияния киприотов-греков».

«Совет Безопасности ООН в очередной раз проигнорировал антигуманные и незаконные эмбарго, введенные в отношении кипрско-турецкого народа. Еще одним противоречием является то, что резолюция призывает к сотрудничеству между двумя сторонами, игнорируя реалистичные, конструктивные и искренние предложения о сотрудничестве, озвученные ТРСК», - говорится в сообщении.

В МИД Турции также отвергли пункты новой резолюции, касающиеся города Мараш. «Хотели бы вновь подчеркнуть, что Мараш является территорией ТРСК», - сказано в обращении.