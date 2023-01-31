Турция и Оман подписали 10-летнее соглашение о ежегодных поставках СПГ

Турция и Оман подписали в понедельник соглашение о ежегодных поставках в течение 10 лет турецкой стороне 1,4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Энергетическая дипломатия начала приносить плоды. С Оманом подписано соглашение о закупках в течение 10 лет 1,4 млрд куб. м СПГ в год", - отметил министр в Twitter. Он добавил, что целью Турции является ее превращение в международный газовый центр.

Ранее компания Oman LNG сообщила о заключении соглашения с турецкой нефтегазовой компанией Botas. Реализация контракта начнется в 2025 году.