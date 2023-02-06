Кадры из провинций Турции, где произошло землетрясение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Как сообщает в понедельник Trend, очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 1121 человека, пострадали 7 634 человека, разрушены 2 834 здания.

Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные видеокадры из провинций, пострадавших от землетрясения.