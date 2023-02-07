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Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)

Турция Материалы 7 февраля 2023 16:03 (UTC +04:00)
Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и спасательные группы МЧС Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам в 8-этажном здании в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Как сообщает Trend, сюжет об этом подготовил "TRT Haber".

В сюжете отмечается, что в поисковых работах спасателям помогают собаки Кинологической службы МЧС Азербайджана - Джуна и Луна.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 432, раненых - 21 103 человека.

Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)
Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)
Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)
Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам - турецкие СМИ (ФОТО)
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