Последние сводки из зоны стихийного бедствия в Турции (Эксклюзивное видео)

БАКУ /Trend/ - Минувшим днем на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7.7.

Как сообщает Trend, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе и привели к серьезным разрушениям.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 3 549 человек, 22 168 получили ранения.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками были отправлены в Турцию, и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию уже отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста.

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в братской стране находится и группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.

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