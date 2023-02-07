Турецкие авиалинии эвакуируют около 900 человек из зоны землетрясения

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии (THY) эвакуируют около 900 человек из Адыямана, который также пострадал от землетрясения в Турции.

Как передает Trend, об этом на брифинге во вторник сообщил председатель правления THY Ахмет Болат.

"Завтра будет организовано 240 рейсов. В регионы доставят 1300 тонн гуманитарной помощи", - добавил он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 544, пострадал 26 721 человек.