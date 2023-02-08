БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574 человек.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, число пострадавших составляет 49 133 человека.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
(Перевод: Фидан Мустафаева)