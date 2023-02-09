В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.