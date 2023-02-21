«Турецкие авиалинии» эвакуировали в целом до 300 тыс. жителей зоны бедствия

Флагман гражданской авиации Турции - компания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines / THY) с первого дня землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше прилагает усилия для помощи соотечественникам, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В период с 6 по 21 февраля THY организовала в зону бедствия 1646 рейсов, доставляя в пострадавшие провинции гумпомощь, а также членов спасательных команд и представителей гуманитарных структур.

Представитель пресс-службы THY Яхья Устюн сообщил, что авиакомпания продолжает выполнять эвакуационные рейсы в зону бедствия. «Самолетами авиакомпании уже эвакуированы 296 819 жителей зоны бедствия, выполнены 1646 эвакуационных рейсов. Turkish Cargo выполнила в зону бедствия 208 рейсов, доставив 12 498 тонн гуманитарной помощи (3 259 - на внутренних линиях и 9 239 – на международных). Речь идет о лекарствах, продуктах, одежде, генераторах, гигиенических наборах, одеялах и палатках. Сегодня планируется совершить 81 рейс и эвакуировать из зоны бедствия 14 454 граждан», - сообщил Устюн.

По его словам, авиакомпания продолжит осуществлять доставку гуманитарной помощи и в рамках этих инициатив в зону бедствия планируется сегодня выполнить 12 грузовых рейсов.

«С целью обеспечения нормального процесса работы в аэропортах в сейсмоопасных зонах было назначено 200 сотрудников», - отметил представитель пресс-службы THY.

Кроме того, Устюн напомнил, что THY Teknik AS предоставляет бесплатное техническое обслуживание всем самолетам, перевозящим гуманитарную помощь в Турцию. «Бронирование на эвакуационные рейсы на бесплатной основе будет продолжено до 1 марта», - добавил он.