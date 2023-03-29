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Эрдоган заверил президента Палестины в поддержке со стороны Турции

Турция Материалы 29 марта 2023 04:46 (UTC +04:00)
Эрдоган заверил президента Палестины в поддержке со стороны Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган заверил собеседника, что Турция и впредь будет оказывать Палестине всю необходимую поддержку.

Глава турецкого государства также выразил благодарность за солидарность, проявленную Палестиной в связи с разрушительными землетрясениями в Турции.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамазан.

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