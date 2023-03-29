Эрдоган заверил президента Палестины в поддержке со стороны Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган заверил собеседника, что Турция и впредь будет оказывать Палестине всю необходимую поддержку.

Глава турецкого государства также выразил благодарность за солидарность, проявленную Палестиной в связи с разрушительными землетрясениями в Турции.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамазан.