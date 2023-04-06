Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032"

БАКУ /Trend/ - Турция официально выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032".

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий документ подписал министр молодежи и спорта страны Мехмет Мухаррем Касапоглу. Заявка будет представлена в УЕФА 12 апреля.

В документе о выдвижении кандидатуры Турции содержится информация о стадионах, местах для размещения гостей, транспортной и городской инфраструктуре.

УЕФА объявит страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032, в октябре этого года.

Отметим, что "Евро-2024" пройдет в Германии.