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Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032"

Турция Материалы 6 апреля 2023 19:00 (UTC +04:00)
Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032"

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БАКУ /Trend/ - Турция официально выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032".

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий документ подписал министр молодежи и спорта страны Мехмет Мухаррем Касапоглу. Заявка будет представлена в УЕФА 12 апреля.

В документе о выдвижении кандидатуры Турции содержится информация о стадионах, местах для размещения гостей, транспортной и городской инфраструктуре.

УЕФА объявит страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032, в октябре этого года.

Отметим, что "Евро-2024" пройдет в Германии.

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