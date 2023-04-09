Экспорт томатов за 3 месяца принес Турции до $204 млн

Объем экспорта томатов из Турции в январе-марте текущего года вырос на 40 процентов - до 203 млн 834 тыс. долларов, говорится в сообщении Ассоциации союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB), передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

По данным GAİB, Турция в целом за 2022 год экспортировала томаты в 54 страны на сумму 377 млн 418 тыс. долларов. При этом доходы от продажи 328 334 тонн томатов в январе-марте 2022 года составили 145 млн 887 тыс. долларов.

Поставки томатов турецкого производства с начала текущего года осуществлены в 45 стран.

Ведущим импортером турецких томатов в январе-марте текущего года стала Польша, экспорт куда составил 33 млн 361 тыс. долларов. Далее следуют: Румыния - 33 млн 85 тыс. долларов и Германия - 28 млн 285 тыс. долларов.