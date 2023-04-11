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В Турции создадут Банк семьи и молодежи

Турция Материалы 11 апреля 2023 17:41 (UTC +04:00)
В Турции создадут Банк семьи и молодежи

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Турции будет создан Банк семьи и молодежи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии презентации избирательной декларации Партии справедливости и развития.

"Чтобы поощрять нашу молодежь к созданию семьи, молодым людям будет оказываться финансовая помощь во всех направлениях, от образования до работы, от брака до ухода за детьми. Для достижения этих целей мы создадим Банк семьи и молодежи. Этот банк будет обеспечиваться за счет доходов от природного газа и нефти, добываемых нашей страной. Мы также освободим нашу молодежь, получающую высшее образование, от налога при покупке мобильного телефона и компьютера и будем предоставлять 10 гигабайт бесплатного интернета в месяц", - сказал Эрдоган.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении в стране 14 мая президентских выборов.

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