Создан инвестфонд для развития оборонной промышленности Турции

БАКУ /Trend/ - Для развития оборонной промышленности Турции создан "Инвестиционный фонд инновационных и передовых технологий".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, церемония в связи с созданием фонда состоялась в конференц-зале Управления оборонной промышленности.

В мероприятии приняли участие глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, директор Главного управления технологий оборонной промышленности Ахмет Чагры Озер, генеральный директор Банка развития и инвестиций Турции Ибрагим Халил Озтоп, генеральный директор банка Vakif Katılim Осман Челик и другие лица.

Отметим, что первые инвестиции фонда, в который входят Главное управление технологий оборонной промышленности, Банк развития и инвестиций Турции, Vakıf Katılım и Ziraat Katılım, было решено вложить в развитие турецкой технологической компании Beam.