ВС Турции готовы к управлению спутником İMECE - Акар

Специалисты ВС Турции прошли необходимую подготовку и готовы к управлению спутником дистанционного зондирования Земли İMECE, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на субботней церемонии запуска первого спутника зондирования турецкой разработки İMECE в Научно-исследовательском центре космических технологий TÜBİTAK в Анкаре.

По словам турецкого министра, спутниковая система IMECE является первым спутником разведки и наблюдения с электронно-оптической системой высокого разрешения, разработанной отечественными специалистами.

Акар отметил, что речь идет о третьем спутнике военного назначения, который поступит на вооружение ВС Турции после Göktürk-1 и Göktürk-2.

Благодаря аппарату IMECE будут достигнуты гораздо более важные достижения, подчеркнул Акар.

По его словам, ВС Турции будут вести наблюдение и разведку за целями на основе поступающих со спутника изображений высокого разрешения со всего мира.

«Турция наращивает мощь в космосе благодаря спутникам IMECE, Göktürk-1 и Göktürk-2. Управление спутником IMECE, который будет принят на вооружение после завершения орбитальных испытаний, будет находиться в ведении командования разведывательного спутникового батальона в составе ВВС Турции», - сказал Акар.

Министр отметил, что ВС Турции являются одними из немногих армий НАТО, обладающих космическим потенциалом. «Каждый должен осознавать, что мощь и численность вооруженных сил Турции представляют большую ценность для НАТО, членами которого мы являемся, турецкая армия вносит большой вклад в альянс», - отметил Акар.

По его словам, ВС Турции осознают значимость военного использования космоса и последствия этих инициатив в будущем. «Соответственно, мы уже принимаем упреждающие меры и работаем в этом направлении. Мы продолжаем эти усилия с большой решимостью под руководством турецкого президента. В рамках концепции «Столетие Турции» мы стремимся превратить нашу страну в более мощную и крупную державу», - добавил Акар.

С американского космодрома Ванденберг в субботу, 15 апреля в 09.47 по турецкому времени запущен спутник дистанционного зондирования Земли İMECE разработки специалистов TÜBİTAK UZAY.

Проект разработки отечественного спутника был профинансирован Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Управлением оборонной промышленности Администрации президента для нужд ВВС Турции.