Борьба с экологическим кризисом требует международной солидарности - Эрдоган

Борьба с общемировым экологическим кризисом, выраженным в изменении климата, снижении биоразнообразия и загрязнении окружающей среды, требует международной солидарности, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь из стамбульского дворца Долмабахче в режиме видеоконференции ​​​​​​​к участникам форума на тему «Большие экономики в свете энергетики и климата».

По его словам, современная Турция не ограничивается шагами по снижению выбросов углерода в атмосферу, а ведет борьбу и с другими парниковыми газами, вызывающими глобальное потепление.

«До 2024 года будет подготовлена Национальная стратегия Турции по поэтапному снижению выбросов в атмосферу, а новый Закон об экологии в скором времени будет представлен в турецкий парламент», - сообщил турецкий лидер.

Политик также отметил, что Турция в 2024 году примет 16-ю Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.