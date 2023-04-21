Срок эксплуатации АЭС "Аккую" может быть продлен до 80 лет

Срок эксплуатации АЭС "Аккую", которая возводится в провинции Мерсин на юге Турции, может быть продлен до 80 лет. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Срок [эксплуатации] "Аккую" у нас рассчитан на 60 лет, но он может быть продлен до 80 лет", - сказал министр, отвечая на вопрос о безопасности АЭС.

Донмез подтвердил доставку 27 апреля на станцию первого ядерного топлива и проведения по этому случаю специальной церемонии. Ранее сообщалось, что президенты Турции и России будут участвовать в ней по видеосвязи.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Он предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность "Аккую" будет вырабатывать около 35 млрд кВт-ч в год.