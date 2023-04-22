Обновлены данные о числе погибших при землетрясении в Турции

БАКУ /Trend/ - Стали известны новые данные о числе погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, сообщает в субботу Trend.

Как сказал турецкому телеканалу CNN министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, число погибших достигло 50 783 человек.

Отметим, что предыдущие данные о числе погибших составляли 50 500 человек.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.